Гюмрийский «Ширак» комплектует состав

Гюмрийский «Ширак» перед началом второго этапа первенства Армении комплектует состав.

Как передает Арменпресс, в состав вернулись центральный защитник, серб Марко Пилевич, и нападающий Давид Гандилян. Их контракт продлится до 1 августа.

На пять лет заключен контракт с Рафиком Мисакяном, который в 12 лет перешел в «Бананц» из детско-юношеского состава «Ширак».

На 3 года заключен контракт с 21-летним левым защитником Жирайром Маркаряном, который до этого играл в «Бананце».