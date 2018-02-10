Время в Ереване: 11:07:36,   10 Февраль

Гюмрийский «Ширак» комплектует состав


Гюмрийский  «Ширак» перед началом второго этапа первенства Армении комплектует состав.

Как передает Арменпресс, в состав вернулись центральный защитник, серб  Марко Пилевич, и нападающий Давид Гандилян. Их контракт продлится до 1 августа.

На пять лет заключен контракт с Рафиком Мисакяном, который в 12 лет перешел в  «Бананц» из детско-юношеского состава «Ширак». 

На 3 года заключен контракт с 21-летним  левым защитником Жирайром Маркаряном, который до этого играл в «Бананце».

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации