В ближайшие дни в Ереване ожидаются кратковременные дожди
13:14, 10 Февраль, 2018
10 февраля днем и 15 февраля на территории республики погодаожидаетсябезосадков.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Гидрометцентра МЧС РА, 11-12 февраля в отдельных районах, 13 февраля во второй половине дня и 14 февраля на значительной территории время от времени ожидаются осадки.
Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.
Температура воздуха 12 февраля повысится на 4-6градусов.
В Ереване 10 февраля днем и 15 февраля погодаожидаетсябезосадков.11-12 февраля в отдельных районах города ожидаются слабые кратковременные осадки, 13 февраля во второй половине дня и 14 февраля время от времени ожидается дождь.