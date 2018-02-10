Время в Ереване: 11:07:36,   10 Февраль

В ближайшие дни в Ереване ожидаются кратковременные дожди


10  февраля днем и 15 февраля на территории республики погодаожидаетсябезосадков.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Гидрометцентра  МЧС РА, 11-12 февраля  в отдельных районах, 13 февраля  во второй  половине дня и 14 февраля  на значительной территории время  от времени ожидаются осадки.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха 12 февраля повысится на 4-6градусов.

В Ереване 10  февраля днем и 15 февраля   погодаожидаетсябезосадков.11-12 февраля  в отдельных районах города ожидаются слабые кратковременные осадки, 13 февраля  во второй  половине дня и 14 февраля  время  от времени ожидается дождь.

 




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