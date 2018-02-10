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Студент ЕГУ удостоился второго приза в олимпиаде по персидскому в России


На 14-й студенческой олимпиаде в России  второго приза удостоилсястудент ЕГУ.

Первым стал студент Астраханского университета Ювеналий  Серых, вторым – АйкКазарян из ЕГУ, третьим – Александр Николаев из Московского университета гуманитарных наук.   

Как  сообщили Арменпресс из посольства ИРИ в Ереване, олимпиада состоялась 6 февраля в Институте  Азии и Африки в Москве при содействии Культурного центра посольства Ирана в РФ  и центра Саади.

Студенты  соревновались в четырех этапах – письмо, говорение, чтение  и понимание.

В состав жюри входили преподаватели российских университетов во главе  с завкафедрой  персидского языка Института  Азии и Африки Владимиром Ивановым.

В олимпиаде участвовали студенты из более 40 университетов России, Армении, Азербайджана и Киргизии.

На церемонии закрытия  присутствовали  посол ИРИ в  РФ МехдиСанаи, советник  по культуре посла ИРИ в  РФ Реза Малеки, представитель фонда Саади Аббас Неджар и завкафедрой  персидского языка Института  Азии и Африки ВладимирИванов.

Олимпиада проводится с 2003г. с прошлого года она проводится в  региональном формате.




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