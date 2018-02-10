Студент ЕГУ удостоился второго приза в олимпиаде по персидскому в России

На 14-й студенческой олимпиаде в России второго приза удостоилсястудент ЕГУ.

Первым стал студент Астраханского университета Ювеналий Серых, вторым – АйкКазарян из ЕГУ, третьим – Александр Николаев из Московского университета гуманитарных наук.

Как сообщили Арменпресс из посольства ИРИ в Ереване, олимпиада состоялась 6 февраля в Институте Азии и Африки в Москве при содействии Культурного центра посольства Ирана в РФ и центра Саади.

Студенты соревновались в четырех этапах – письмо, говорение, чтение и понимание.

В состав жюри входили преподаватели российских университетов во главе с завкафедрой персидского языка Института Азии и Африки Владимиром Ивановым.

В олимпиаде участвовали студенты из более 40 университетов России, Армении, Азербайджана и Киргизии.

На церемонии закрытия присутствовали посол ИРИ в РФ МехдиСанаи, советник по культуре посла ИРИ в РФ Реза Малеки, представитель фонда Саади Аббас Неджар и завкафедрой персидского языка Института Азии и Африки ВладимирИванов.

Олимпиада проводится с 2003г. с прошлого года она проводится в региональном формате.