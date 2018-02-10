«Алашкерт» отправился на вторые сборы

«Алашкерт» отправился вБелек, где 10-24 февраля состоятся вторые и последние сборы на этапе зимней подготовки.

Как передает Арменпресс, команда проведет три встречи с сильными соперниками. 15 февраля «Алашкерт» сыграет с пермским «Амкаром»,19 февраля – с краснодарской «Кубанью», 22 февраля – с казахстанским «Атирау».

Как и на прошлых сборах, на этот раз в составе «Алашкерта» есть потенциальные новички.