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«Алашкерт» отправился на вторые сборы


«Алашкерт» отправился вБелек, где 10-24 февраля состоятся вторые и последние    сборы на этапе  зимней  подготовки. 

Как передает Арменпресс, команда проведет  три встречи с сильными соперниками. 15 февраля «Алашкерт» сыграет с пермским «Амкаром»,19 февраля – с краснодарской «Кубанью», 22 февраля – с казахстанским «Атирау».

Как  и на прошлых сборах, на этот раз в составе «Алашкерта» есть потенциальные  новички.




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