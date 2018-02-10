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Первое золото ОИ-2018 завоевала Швеция


Шведская лыжница Шарлотт Калла завоевала первую золотую медаль Зимней Олимпиады-2018 в Пхечхане, победив в скиатлоне на 15 км, показав результат 40:44.9 минут. Второй стала норвежка МаритБьорген, а "бронза" досталась финке Кристе Пармакоски.

В течение  16 дней на Олимпиаде-2018 всего будет разыграно 102 комплекта наград в 15 видах спорта и пятнадцати дисциплинах. Это первая «белая» олимпиада, где  разыгрывается более 100 комплектов наград. Больше всего медалей в лыжной гонке (14). Рекордным является и число участников -  2952 спортсменов из 92 стран. Самая большая -  команда США  (242 спортсмена). Южная Корея второй  раз принимает ОИ. 24-я Летняя олимпиада состоялась в Сеуле в  1988г. торжественное  закрытие  ОИ-2018 состоится 25 февраля.




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