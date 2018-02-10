Время в Ереване: 11:07:36,   10 Февраль

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились с министром обороны Арцаха


Министр  обороны  Арцаха, командующий АО Арцаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 10 февраля принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шефера (США) иличного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика в рамках совершаемого ими регионального визита.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе АО Арцаха.

Генерал-лейтенант Левон Мнацаканян поблагодарил сопредседателей за усилия  в деле разрешения  карабахского конфликта, представив им оперативную ситуацию на передовой.

Состоялся обмен мнениями относительно предстоящих шагов по урегулированию арцахско-азербайджанского конфликта.




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