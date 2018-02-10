Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились с министром обороны Арцаха
11:36, 10 Февраль, 2018
Министр обороны Арцаха, командующий АО Арцаха генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 10 февраля принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шефера (США) иличного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика в рамках совершаемого ими регионального визита.
Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе АО Арцаха.
Генерал-лейтенант Левон Мнацаканян поблагодарил сопредседателей за усилия в деле разрешения карабахского конфликта, представив им оперативную ситуацию на передовой.
Состоялся обмен мнениями относительно предстоящих шагов по урегулированию арцахско-азербайджанского конфликта.