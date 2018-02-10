Бако Саакян на встрече с сопредседателями МГ ОБСЕ подчеркнул важность участия Арцаха в процессе урегулирования конфликта НК

10 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шефера (США), личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика и сопровождающих их должностных лиц.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах

Были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и ситуации на границе между Арцахом и Азербайджаном.

Президент Республики Арцах вновь подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Арцаха во всех этапах урегулирования конфликта.