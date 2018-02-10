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Только один борец-вольник завоевал медаль в первенстве на Кубок Тахти


Сборная Армении по борьбе в вольном стиле приняла участие в первенстве на Кубок Тахти (Иран).

Как передает Арменпресс, только борец-вольник Мигран Джабурян (57 кг) завоевал бронзовую медаль. Остальные представители Армении выбыли из борьбы  за медали.

Первенство  на Кубок Тахти проводилось 8-9 февраля в иранском городе Тебриз.

 




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