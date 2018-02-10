В Калифорнии кортеж премьер-министра Канады попал в аварию

Кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо в ночь на субботу попал в аварию в американской Калифорнии, сам Трюдо не пострадал. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал KABC TV.



По данным телеканала, Трюдо из Президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где выступал с речью.

После мероприятия в шести километрах от библиотеки водитель Toyota столкнулся с мотоциклом, сопровождающим машину канадского премьер-министра. Отмечается, что сам автомобиль, в котором ехал Трюдо, не столкнулся с другими машинами.

Водителя мотоцикла и пассажиров автомобиля доставили в больницу.