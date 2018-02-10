Европейские индексы снизились - 09-02-18

МОСКВА, 10 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.25% и составил 12107.48 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.41% и составил 5079.21 пункта, британский FTSE снизился на 1.09% и составил 7092.43 пункта, российский MICEX снизился на 1.35% и составил 2197.12 пункта, а RTSI снизился на 1.86% и составил 1190.33 пункта.