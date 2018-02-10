Цены на цветные металлы - 09-02-18

ЛОНДОН, 10 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.88% и составила 2144.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.08% и составила 6805.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.40% и составила 2515.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.61% и составила 13000.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.05% и составила 21150.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.34% и составила 3395.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 81500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.