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Урегулирования проблемы НК следует достичь переговорным путем – Армен Саркисян


Окончательного урегулирования  проблемы  НК следует достичь исключительно переговорным путем.

Как  передает Арменпресс, так сказал кандидат в президенты  РА от РПА  Армен Саркисян в беседе с журналистами по окончании встречи с президентом Арцаха Бако Саакяном, подчеркнув, что процесс разрешения конфликта нужно продолжить под эгидой  Минской группы  ОБСЕ.   

Армен Саркисян отметил, что о последних событиях, успехах, экономическом развитии Арцаха он осведомился непосредственно ц президента  НКР Бако Саакяна.

«Мы  долго беседовали, и я получил все ответы  на интересующие меня  вопросы. В Арцахе я бывал часто – в статусе свободного гражданина, но этот визит был иного характера», –  сказал Армен Саркисян.

По его словам, как для  Армении, так  и для  Арцаха актуальной является проблема  образования, и при избрании его президентом, для Саркисяна в числе приоритетов будет создание высококачественной  системы  образования.

Президент Республики Арцах Бако Саакян 9 февраля принял кандидата в президенты Республики Армения Армена Саркисяна, выдвинутого от Республиканской партии Армении.

После  приватной беседы, встреча продолжилась в расширенном составе. Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ ПаргевМартиросян, председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистрАраик Арутюнян, другие должностные лица.




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