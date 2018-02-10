Урегулирования проблемы НК следует достичь переговорным путем – Армен Саркисян

Окончательного урегулирования проблемы НК следует достичь исключительно переговорным путем.

Как передает Арменпресс, так сказал кандидат в президенты РА от РПА Армен Саркисян в беседе с журналистами по окончании встречи с президентом Арцаха Бако Саакяном, подчеркнув, что процесс разрешения конфликта нужно продолжить под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Армен Саркисян отметил, что о последних событиях, успехах, экономическом развитии Арцаха он осведомился непосредственно ц президента НКР Бако Саакяна.

«Мы долго беседовали, и я получил все ответы на интересующие меня вопросы. В Арцахе я бывал часто – в статусе свободного гражданина, но этот визит был иного характера», – сказал Армен Саркисян.

По его словам, как для Армении, так и для Арцаха актуальной является проблема образования, и при избрании его президентом, для Саркисяна в числе приоритетов будет создание высококачественной системы образования.

Президент Республики Арцах Бако Саакян 9 февраля принял кандидата в президенты Республики Армения Армена Саркисяна, выдвинутого от Республиканской партии Армении.

После приватной беседы, встреча продолжилась в расширенном составе. Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ ПаргевМартиросян, председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистрАраик Арутюнян, другие должностные лица.