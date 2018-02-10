Время в Ереване: 11:07:36,   10 Февраль

Автодорога Степанцминда-Ларс открыта


Из департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии  Министерству транспорта, связи и IT-технологий  РА сообщают, что  по данным на 10:30часов 10 февраля, дорога Степанцминда-Ларс  открыта для  всех видов транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-технологий  РА.




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