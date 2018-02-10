Автодорога Степанцминда-Ларс открыта

Из департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии Министерству транспорта, связи и IT-технологий РА сообщают, что по данным на 10:30часов 10 февраля, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-технологий РА.