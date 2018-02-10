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На Джаджурском перевале местами гололед


Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА извещает, что данным на 10:00часов 10 февраля  на Джаджурском перевале  местами гололед.

Проводится обработка дороги песком и солью.
Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-технологий  РА, все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.




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