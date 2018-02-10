Министерство транспорта, связи и IT-технологий РА извещает, что данным на 10:00часов 10 февраля на Джаджурском перевале местами гололед.

Проводится обработка дороги песком и солью.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-технологий РА, все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

