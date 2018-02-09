США призвали Турцию ограничить операции в Африне
21:45, 9 Февраль, 2018
США призывают Турцию ограничить свои операции в Африне. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента.
По его словам, США "призывают Турцию ограничить свои операции в Африне и вдоль границы с Сирией".
"Безусловно, мы должны работать с Турцией, чтобы определить, каковы ее долгосрочные намерения", — сказал он.
Представитель ведомства добавил, что "у Турции достаточно жесткая позиция по этому поводу". По его словам, "для выявления сфер соприкосновения необходимо проводить личные встречи".Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.