Все 5 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 5 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 8 и 9 февраля, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрирован 1 случай обнаружения наркотиков, раскрыто 17 случаев кражи, 10 случаев мошенничества, 2 случая злоупотребления должностными полномочиями, по 1 случаю похищения человека, грабежа, вымогательства, контрабанды и взяточничества.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 10 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.