Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против Ливии, введенные еще в 2011 году против руководства страны во главе с Муаммаром Каддафи. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Ситуация в Ливии по-прежнему представляет собой необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США, и необходимы меры для защиты от вывода активов или других злоупотреблений со стороны членов семьи Каддафи, их сообщников и других лиц, препятствующих ливийскому национальному примирению", — говорится в сообщении.

Изначально в санкционном списке был сам Каддафи и четверо членов его семьи, а также правительство Ливии, центральный банк, включая зарубежные представительства.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.