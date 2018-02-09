Мне нечего и некому что-то доказывать: Мхитарян о переходе в «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян объявил, что после своего перехода в «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед» не пытается кому-то что-то доказать.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Daily Mail, Мхитарян сказал, что не сожалеет и не пытается никого обвинять.

«Я начинаю новую главу в своей жизни, в своей футбольной карьере, и я очень счастлив находиться здесь. Конечно, я буду рад достичь здесь большего, чем я сделал в «Манчестере». Мне нечего никому доказывать. Я просто должен наслаждаться, делать все по максимуму и посмотреть, чего могу добиться», - сказал он.

Говоря о переходе футболиста Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенал», Мхитарян подчеркнул, что он может только мечтать сыграть с ним где-то в другом месте, кроме «Дортмунда».

«Я его очень хорошо знаю, он один из моих лучших друзей и лучший товарищ по команде, которого я когда-либо имел. Я очень рад, что он здесь, и я думаю, что все фанаты счастливы видеть его в «Арсенале», - сказал Мхитарян.