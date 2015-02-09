Предстоящие на 10 февраля мероприятия
20:40, Февраль 09, 2018
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 09.02-21:59 Трамп продлил на год санкции против Ливии
- 09.02-21:55 Все 5 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты
- 09.02-21:50 Визит Армен Саркисяна отражает важное место и роль Арцаха для армянской государственности: президент Республики Арцах
- 09.02-21:45 США призвали Турцию ограничить операции в Африне
- 09.02-21:20 Мне нечего и некому что-то доказывать: Мхитарян о переходе в «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед»
- 09.02-20:40 Предстоящие на 10 февраля мероприятия
- 09.02-20:13 Мхитарян ответил на вопросы о своей биографии из Википедии
- 09.02-20:10 Премьер-министр Армении принял заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии
- 09.02-18:49 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-02-18
- 09.02-18:47 Азиатские индексы снизились - 09-02-18
- 09.02-18:35 Президент Армении принял заместителя помощника госсекретаря Соединённых Штатов Америки по вопросам Европы и Евразии
- 09.02-18:34 СМИ: Шульц отказался от планов возглавить МИД ФРГ
- 09.02-18:27 Макрон принял приглашение Путина посетить Россию в мае
- 09.02-18:15 Гагик Царукян и члены его партии проведут отдельную встречу с Арменом Саркисяном
- 09.02-18:12 Религиозный совет опубликовал документ, которым Атешян продолжит служить наместником патриарха
- 09.02-18:06 Предстоящие на 10 февраля мероприятия
- 09.02-17:52 У берегов Испании погибли трое мигрантов
- 09.02-17:48 СМИ сообщили о ликвидации лидера пакистанских талибов беспилотником США
- 09.02-17:39 Могерини призвала Азербайджан улучшить состояние демократии в стране
- 09.02-17:34 В Пхенчхане официально стартовали XXIII Зимние Олимпийские игры
- 09.02-17:13 В Лондоне открылся фестиваль орхидей
- 09.02-17:11 WhatsApp запустил собственную платежную систему
- 09.02-17:03 В случаю избрания я стану первым президентом четвертой республики: Армен Саркисян
- 09.02-17:02 Инкассатор из Франции отдал преступникам около 26 миллионов евро
- 09.02-16:59 Под ногами аргентинца разверзлась земля
- 09.02-16:50 Филиппины, Корея, Индонезия, африканские страны: расширяется география посещающих Армению туристов
- 09.02-16:47 "Ни фига себе!" Пожилой мужчина не поверил, что ему 98 лет
- 09.02-16:40 Умер актер фильмов «Жестокий романс» и «Табор уходит в небо»
- 09.02-16:28 Президент Южной Кореи встретился с сестрой лидера КНДР
- 09.02-16:05 Сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили президенту Армении Сержу Саргсяну результаты бакинских встреч
- 09.02-15:58 Прокурор потребовал приговорить Жирайра Сефиляна к 11 годам лишения свободы
- 09.02-15:56 Брюссельская ярмарка искусства BRAFA установила рекорд посещаемости
- 09.02-15:36 Раскрыт крупнейший сексуальный скандал в британской власти
- 09.02-15:24 Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о финансировании правительства
- 09.02-15:10 В Париже из-за снегопада закрыли Эйфелеву башню
16:05, 06.02.2018
Просмотрели 3163 раз Директор Масисской больницы сообщает подробности по случаю сданной вместо анализа мочи чайной заварки
14:33, 03.02.2018
Просмотрели 1247 раз По случаю майских праздников Франция направит в Армению представительную делегацию во главе с председателем Национального собрания
18:21, 06.02.2018
Просмотрели 1027 раз Давид Бабаян считает решение Алиева провести досрочные выборы проявлением неуважительного отношения к собственному народу
15:38, 03.02.2018
Просмотрели 999 раз Президент посетил Национальный онкоцентр, а также ознакомился с ходом развития гостиничной сферы Еревана
13:15, 07.02.2018
Просмотрели 849 раз Бойцы SDF освободили от протурецких боевиков деревню в Африне