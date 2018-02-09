Премьер-министр Армении принял заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял заместителя помощника госсекретаря Соединённых Штатов Америки по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк, прибывшую в Армению в рамках регионального визита.

Премьер поприветствовал визит г-жи Бринк и подчеркнул важность взаимных визитов высокопоставленных чиновников в плане обсуждения повестки армяно-американского партнерства и уточнения точки зрения по перспективам развития.

Карен Карапетян высоко оценил презентацию программ USAID в Армении с представителями USAID. Премьер-министр отметил, что правительство Армении продолжит реформы во всех сферах с четким видением экономического развития и концепцией прогресса страны.

Заместитель помощника госсекретаря США приветствовала реформы правительства, отметив, что сегодня на встрече с представителями деловых кругов она уже получила положительные отзывы об изменениях и прогрессе в области налогового и таможенного администрирования. Бриджит Бринк подчеркнула, что США активно работают с армянскими партнерами для расширения повестки сотрудничества и углубления экономических связей.

Коснувшись перспектив развития двусторонних экономических отношений, собеседники придали важное значение активной работе Армянско-американского совета и Армяно-американской межправительственной комиссии, созданной в рамках TIFA, и совместных платформ. Премьер-министр предложил рассмотреть возможности реализации бизнес-проектов в ряде сфер (ИТ, сельское хозяйство и т.д.), выразив удовлетворение нынешним сотрудничеством в области энергетики, информации и высоких технологий и туризма.

Двусторонне была подчеркнута важность проведения второго заседания Армянско-американского совета в Вашингтоне в марте этого года. Бриджит Бринк подчеркнула, что «ожидает от встречи конкретных идей о путях продвижения нашего экономического партнерства».

В контексте шагов по улучшению бизнес-среды премьер-министр и заместитель помощника госсекретаря США обменялись мнениями о реформах в судебной системе, системе государственного управления, антикоррупционных мерах и перспективах развития двустороннего экономического сотрудничества.

Собеседники подтвердили свою готовность развивать и углублять эффективное сотрудничество.