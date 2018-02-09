Азиатские индексы снизились - 09-02-18

ТОКИО, 9 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.32% и составил 21382.62 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.91% и составил 1731.97 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 4.05% и составил 3129.85 пункта, а HANG SENG снизился на 3.10% и составил 29507.42 пункта.