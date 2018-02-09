СМИ: Шульц отказался от планов возглавить МИД ФРГ

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц после критики однопартийцев решил отказаться от планов занять пост министра иностранных дел ФРГ в случае одобрения членами СДПГ коалиционного договора с блоком ХДС/ХСС. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на источники в партии.

Как ожидается, о своем решении Шульц объявит в течение дня.

Давление на Шульца растет из-за того, что он за последние месяцы несколько раз нарушал свои политические обещания. После поражения на парламентских выборах он говорил, что его партия уходит в оппозицию, но потом начал переговоры о правительстве с блоком Ангелы Меркель.

Затем он сказал, что ни при каких обстоятельствах не будет министром при действующем канцлере, но потом объявил о планах занять должность главы МИД. Кроме того, он якобы обещал нынешнему министру иностранных дел Зигмару Габриэлю оставить за ним ведомство в будущем кабмине.