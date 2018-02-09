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Макрон принял приглашение Путина посетить Россию в мае


Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию в мае и принять участие Петербургском международном экономическом форуме, говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух лидеров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Президент республики принял приглашение Владимира Путина посетить Россию в мае и принять участие в Петербургском форуме, где Франция будет почетным гостем ", — говорится в коммюнике.

 

 




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