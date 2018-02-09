У берегов Испании погибли трое мигрантов

Трое нелегальных мигрантов погибли в Средиземном море у берегов Испании, сообщила Служба спасения на море.

Служба спасения на море обнаружила 85 мигрантов, в том числе трех погибших, на двух лодках в море Альборан (самое западное в составе Средиземного моря), как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter. Мигранты будут доставлены в порт Альмерии в ближайшее время.

По предварительным данным, погибшие мигранты (все мужчины) умерли от переохлаждения.

В настоящее время служба спасения продолжает операцию по поиску третьей лодки, которая находится в этом же районе.