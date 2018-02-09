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СМИ сообщили о ликвидации лидера пакистанских талибов беспилотником США


Лидер пакистанских талибов Саид Саджна был ликвидирован в пятницу утром в результате удара американского беспилотника. Как передает Арменпресс, об этом сообщает афганское телевидение со ссылкой на источники.

По одним данным, главарь базирующегося на северо-западе Пакистана движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) был уничтожен в пакистанском Северном Вазиристане, по другим - на территории Афганистана.

Телевидение со ссылкой на источники в афганском правительстве сообщает, что вместе с Саджну были убиты его племянник Исмаил и два телохранителя.

Саджну был избран лидером ТТП в конце 2013 года вместо Хакимуллы Мехсуда, который также был ликвидирован американским беспилотником.

 

 




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