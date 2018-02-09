В Пхенчхане официально стартовали XXIII Зимние Олимпийские игры

В южнокорейском Пхенчхане 9 февраля начались XXIII Зимние Олимпийские игры. Как сообщает Арменпресс, церемония открытия прошла на Олимпийском стадионе Пхенчхана, который был построен специально для Игр и после их закрытия будет разобран. Огонь зажгла корейская фигуристка Ким Ен А.

В открытии участвовали около двух тысяч человек, а ведущими стали пятеро детей. По информации организаторов, центральная идея мероприятия — стремление к всеобщему примирению.

Делегации стран участвовали в олимпийском параде согласно очередности букв корейского алфавита. Команда Армении вышла 42-й. Знаменосцем нашей страны стал лыжник Микаел Микаелян.

В олимпийском параде также приняли участие руководитель делегации Гагик Болшикян, генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саргсян, олимпийцы Катя Галстян, Ашот Карапетян, тренеры сборных по лыжному и горнолыжному спорту Артур Микаелян и Сейран Арутюнян.

Армения зарегистрировала беспрецедентное достижение в истории Олимпийских игр. Микаел - третий член семьи Микаелянов, ставший знаменосцем на зимних Олимпийских играх. В Сочи-2014 знаменосцем Армении был старший брат Микаела - Сергей Микаелян, а на Играх 1998 года в Нагано армянский флаг несла мать Микаела - Алла Микаелян.