Могерини призвала Азербайджан улучшить состояние демократии в стране

В Брюсселе прошли переговоры главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедьярова с Bерховным комиссаром Евросоюза по внешней политике Федерикой Могерини.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, на совместной пресс-конференции по итогам встречи Могерини сказала, что стороны обсудили весь круг двусторонних вопросов, включая карабахское урегулирование и энергетические проекты.

При этом, она отметила, что для Евросоюза вопросы демократии, прав человека и верховенства закона остаются приоритетными.

"Важно, чтобы Азербайджан выполнял принятые на себя обязательства в этих вопросах", - сказала она, добавив, что к этим вопросам относятся выборы в соответствии с международными стандартами, право на свободу собраний и свобода прессы.

По ее словам, это особенно важно сейчас, в преддверии президентских выборов.

Касаясь карабахской тематики, Могерини сказала, что конфликт должен быть урегулирован только мирным путем. Она назвала очень важным возобновление переговорного процесса, призвав стороны снизить уровень напряженности на линии соприкосновения.