В Лондоне открылся фестиваль орхидей

Нынешний фестиваль орхидей — 23-й по счету. Красочное мероприятие каждый год проходит в галерее принцессы Уэльской, где выращивается порядка 1500 разновидностей "королевских цветов". Однако на время фестиваля число растений, которые могут увидеть посетители, увеличивается многократно. В этом году на фестивале покажут 6950 орхидей. В оформлении такой огромной экспозиции приняли участие 66 добровольцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Большую часть растений привезли из Таиланда — флора именно этой страны стала главной темой фестиваля. Помимо показа редких видов орхидей, запланированы мероприятия, посвященные тайской культуре и кухне. А флористы на глазах у публики будут проводить мастер-классы и цветочные шоу, создавая композиции из цветов.

Экспозиция открыта для посещения с 10 февраля по 11 марта.