В случаю избрания я стану первым президентом четвертой республики: Армен Саркисян

Кандидат в президенты от Республиканской партией Армении Армен Саркисян считает, что если он будет избран, то станет не четвертым президентом Третьей республики, но первым президентом Четвертой республики.

Как сообщает Арменпресс, Армен Саркисян в беседе с журналистами после встречи с депутатами парламентской фракции «Выход» в ответ на вопрос, не обидится ли он, если будет избран президентом и его резиденция не будет на Баграмяне 26, ответил: «Напротив, я уже сказал, что, на мой взгляд, если меня выдвинут, и я буду избран, то не буду четвертым президентом Третьей республики, а первым президентом четвертой Республики».