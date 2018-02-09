Филиппины, Корея, Индонезия, африканские страны: расширяется география посещающих Армению туристов

В последние годы расширяется география посещающих Армению туристов. Первый заместитель председателя Государственного комитета по туризму Мехак Апресян заявил на пресс-конференции в конференц-зале ИА «Арменпресс», что наблюдается динамичный рост туристических визитов по нескольким направлениям.

«Наблюдается увеличение количества посещающих Армению туристов из стран Африки, Латинской Америки и дальнего Востока. Динамичный рост наблюдается из Филиппин, Кореи и Индонезии. Япония является важным стабильным рынком. Как вы знаете, Армения определила безвизовый режим для граждан Японии. Серьезная работа также ведется в Китае, и у нас также очень хорошая динамика посещений из этой страны. Число китайских посетителей в Армении в 2017 году увеличилось на 75% по сравнению с 2016 годом», - сказал он, добавив, что в арабских странах существует серьезный туристический потенциал, в этом направлении также наблюдается активный рост туристических посещений.

Мехак Апресян сказал, что проделанная в последние годы последовательная работа в разных направлениях, диверсификация туристического результата, маркетинговые меры способствовали увеличению числа туристов.

В 2017 году въездной туризм Армении увеличился на 18,7%. В прошлом году Армению посетило 1 млн 494 тыс 799 человек.