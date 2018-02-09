Умер актер фильмов «Жестокий романс» и «Табор уходит в небо»

Заслуженный артист России Дмитрий Бузылев скончался в возрасте 61 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России в пятницу, 9 февраля.

Отмечается, что артист ушел из жизни после продолжительной болезни. Подробности смерти не раскрываются.

Бузылев — автор и исполнитель цыганских песен и романсов в советских и российских фильмах. Он сыграл в таких картинах, как «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Сибириада», «Тегеран-43», «Жестокий романс», «Очи черные» и «Сибирский цирюльник». Звание заслуженного артиста России получил в 1997 году.