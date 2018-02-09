Президент Южной Кореи встретился с сестрой лидера КНДР

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в пятницу впервые встретился с Ким Ё Чжон, родной сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына. Как передает Арменпресс, об этом агентство Yonhap, это произошло на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане.

Президент Южной Кореи и сестра лидера КНДР пожали друг другу руки в ходе встречи.

Ранее в пятницу президент Южной Кореи на официальном приеме обменялся рукопожатием с номинальным главой КНДР Ким Ён Намом.

Ким Ё Чжон, которая занимает пост заместителя начальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, входит в состав официальной делегации КНДР, прибывшей в Южную Корею в пятницу.