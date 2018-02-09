Сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили президенту Армении Сержу Саргсяну результаты бакинских встреч

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 9 февраля, принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Сопредседатели представили президенту Саргсяну результаты проведенных в Баку встреч.

Президент Саргсян, обратив внимание сопредседателей на недавние заявления, звучащие из Баку, отметил, что они являются еще одним свидетельством того, насколько далек Азербайджан от готовности продвигать вперед переговорный процесс по урегулированию карабахской проблемы на основе предложений сопредседателей Минской группы, а также демонстрируют, как Баку реагирует на продолжающиеся призывы сопредседателей к подготовке обществ к миру.

Участники встречи подчеркнули важность приверженности сторон в переговорном процессе обязательствам, направленным на мирное урегулирование конфликта, а также необходимость выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ проинформировали президента Республики Армения о своих предстоящих рабочих планах.

Президент Саргсян подтвердил готовность Армении продолжать совместные с сопредседателями Минской группы ОБСЕ усилия по урегулированию конфликта мирным путем, посредством переговоров.