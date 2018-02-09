Брюссельская ярмарка искусства BRAFA установила рекорд посещаемости

Брюссельская ярмарка искусства BRAFA вновь установила рекорд посещаемости, на ней побывало 64 тысячи человек, а также были проданы работы Марка Шагала, Питера Пауля Рубенса, Аниша Капура и других мастеров. Как передает Арменпресс, об этом сообщили "Интерфаксу" организаторы.

"Ярмарку, которая проходила с 27 января по 4 февраля, посетили 64 тысячи человек, отмечается расширение количества зарубежной публики, а также молодой аудитории. Сумма продаж произведений искусства превысила аналогичный показатель прошлого года", - рассказали устроители "Интерфаксу" в пятницу.

Одним из самых дорогих экспонатов, проданных на ярмарке, стала картина американского художника Сая Твомбли, представленная Samuel Vanhoegaerden Gallery. Цена его картины "Untitled Ramifications", созданной в Риме в 1971 году, составила 2,5 млн евро. Сумма, уплаченная за работу "Пляж" (1905 год)

В 2019 году BRAFA пройдет с 26 января по 3 февраля в комплексе Tour & Taxis.