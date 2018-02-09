В суде общей юрисдикции административного района Еревана Шенгавит сегодня продолжился судебный процесс в отношении координатора секретариата оппозиционной гражданской инициативы «Учредительный парламент», бывшего командира Отдельного батальона Шуши Жирайра Сефиляна, а также Грайра Топчяна, Сасуника Киракосяна, Ованнеса Петросяна, Галуста Григоряна, Нерсеса Погосяна, Геворка Сафаряна.

Как передает «Арменпресс», прокурор потребовал приговорить Жирайра Сефиляна к 11 годам лишения свободы. Прокурор посчитал доказанными предъявленные органом предварительного следствия обвинения.

Что касается остальных фигурантов уголовного дела, то прокурор потребовал для Геровка Сафаряна 4 года и 6 месяцев заключения, для Нерсеса Погосяна – 4 года, Галуста Григоряна – 3 года, Грайра Топчяна – 3 года, Сасуника Киракосяна – 4 года и 6 месяцев, Ованнеса Петросяна – 2 года лишения свободы.