Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о финансировании правительства

Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект о финансировании правительства, что позволит возобновить работу госучреждений, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В пятницу законопроект был принят в Сенате. Законопроект одобрили 71 сенаторов из 100, "против" голосовали 28 человек.

Ранее обсуждение затянулось за полночь из-за противодействия сенатора-республиканца Рэнда Пола. В результате работа правительства США частично приостановлена, однако текущий сбой, уже второй с начала 2018 года, может оказаться самым непродолжительным в американской истории.

Новый законопроект профинансирует правительство с сохранением текущего объема расходов до 23 марта включительно, пока обе палаты согласуют долгосрочные бюджетные планы.

После принятия законопроекта в двух палатах конгресса билль будет направлен на подпись президенту США.