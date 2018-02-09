Лидер Южной Кореи встретился с формальным главой КНДР

Лидер Южной Кореи Мун Чже Ин встретился с формальным главой КНДР Ким Ён Намом, политики пожали друг другу руки, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Встреча произошла в городе Ёнпхён к востоку от Пхенчхана, места проведения Олимпийских игр 2018.

Отмечается, что Мун Чже Ин и Ким Ён Нам пожали друг другу руку и сфотографировались вместе на приеме в честь открытия Олимпиады для глав государств и других мировых лидеров.