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Лидер Южной Кореи встретился с формальным главой КНДР


Лидер Южной Кореи Мун Чже Ин встретился с формальным главой КНДР Ким Ён Намом, политики пожали друг другу руки, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Встреча произошла в городе Ёнпхён к востоку от Пхенчхана, места проведения Олимпийских игр 2018.

Отмечается, что Мун Чже Ин и Ким Ён Нам пожали друг другу руку и сфотографировались вместе на приеме в честь открытия Олимпиады для глав государств и других мировых лидеров.

 

 




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