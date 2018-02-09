Корейцы предложат гостям Олимпиады собачатину

Рестораны южнокорейского Пхёнчхана, в котором проходит Олимпиада, отказались убирать из меню блюда из собачьего мяса. Несмотря на просьбы властей страны, работники общепита продолжают угощать им гостей, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Из 12 заведений, в которых подают собачатину, только два согласились подчиниться правительству, пообещавшему им компенсацию материального ущерба.

Как отмечает издание, чиновники Пхёнчхана потратили несколько миллионов долларов, чтобы подготовить район к Играм. Мероприятия включали в себя, к примеру, перевод всех меню и табличек на иностранные языки, а также настоятельную рекомендацию изъять из списка блюд собачье мясо.

Олимпийский оргкомитет 2018 года выразил обеспокоенность по поводу употребления собачатины в Южной Корее.

Употребление собачатины распространено в некоторых азиатских странах, в том числе в Южной Корее и Китае, где это легально. Во многих других государствах, к примеру, Вьетнаме, Камбодже, Филиппинах, Сингапуре, убивать собак ради употребления в пищу запрещено.