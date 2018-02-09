Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял посла Казахстана Тимура Уразаева

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял сегодня, 9 февраля, Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Армения Тимура Уразаева. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с развитием торгово-экономических связей между двумя странами.

Премьер отметил важность диверсификации двустороннего экономического сотрудничества и подчеркнул, что нынешние объемы торгового оборота между Арменией и Казахстаном не соответствуют существующему потенциалу.

По словам Тимура Уразаева, Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Арменией в различных сферах и готов обсудить различные программы и проекты, которые придадут новый импульс углублению и укреплению экономических связей.

В данном контексте собеседники коснулись сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, дорожного строительства, туризма, привлечения казахского капитала в свободной экономической зоне Мегри, возможностей организации транзитных рейсов через Ереван и ряда других вопросов.