Иранские олимпийцы получат коллекционные смартфоны после жалобы Тегерана
Международный олимпийский комитет отозвал решение не выдавать коллекционные смартфоны атлетам из Ирана после того, как иранский МИД выразил жалобу южнокорейскому послу. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу иранский телеканал "Пресс-ТВ".
"МОК предоставит мобильные телефоны всем спортсменам из всех стран, участвующих в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Эти смартфоны содержат информацию о соревнованиях, которая необходима атлетам", - цитирует телеканал слова представителя комитета.
Речь идет о смартфонах компании Samsung из особой коллекции, приуроченной к Зимним Олимпийским играм 2018 года.
Ранее сообщалось, что такие гаджеты получили все участники соревнований, кроме спортсменов из Ирана и КНДР. Организаторы Игр объяснили такое решение тем, что на данный момент в отношении этих двух стран действуют санкции ООН.
В соответствии с новым решением, смартфоны получал как иранские, так и северокорейские олимпийцы, отметил представитель МОК. При этом атлеты из Ирана смогут оставить их себе и после соревнований, но представителей КНДР попросят вернуть гаджеты организаторам Игр.
По некоторым данным, северокорейская сборная отказалась принимать предложенные телефоны на таких условиях.