Армен Саргсян отказался от британского гражданства в 2011 году

Выдвинутый Республиканской партией Армении (РПА) на пост президента Армении кандидат Армен Саргсян коснулся слухов, муссируемых в прессе, о том, что в одной из британских компаний в документах он назван гражданином Великобритании, следовательно, он не может быть президентом Армении. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами выдвинутый Республиканской партией Армении (РПА) на пост президента Армении кандидат Армен Саргсян сказал, что он отказался от британского гражданства в 2011 году.

«Да, я был британским подданным. По завершении моей посольской миссии в 2000г., я обратился к правительству Великобритании и получил гражданство в 2002г. Затем я отказался от британского гражданства в 2011 году»,- сказал он.

Затем он сообщил, что являлся членом советов десятков компаний, и где-то мог быть зарегистрирован как британский подданный.

По его словам, он принял британское подданство, поскольку это было необходимо для его деятельности, возможности путешествовать и пр. Затем он отказался, поскольку более в этом не нуждался.

Как сообщалось ранее, в Национальном Собрании Армении немногим ранее стартовала встреча депутатов от оппозиционной фракции «Елк» с выдвинутым Республиканской партией Армении (РПА) на пост 4-го президента РА Арменом Саргсяном.

Во встрече участвуют все 9 депутатов от фракции: Никол Пашинян, Геворк Горгисян, Артак Зейналян, Эдмон Марукян, Сасун Микаэлян, Арарат Мирзоян, Лена Назарян, Арам Саргсян, Мане Тандилян.





Кандидатом на пост четвертого президента Армении от РПА назван бывший премьер-министр Армении, посол Армении в Соединенном Королевстве Армен Саргсян.

Как передает «Арменпресс», президент Серж Саргсян уже встречался с ним в президентской резиденции.

Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Женат, имеет двоих сыновей. Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета. В 1976-1984 гг. преподавал физику в ЕГУ, основал отдел компьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики.

В 1976-1984 годах преподавал в ЕГУ, основал Отдел ком пьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики в ЕГУ. Был приглашенным исследователем и преподавателем в Кембриджском университете, Институте математики Лондонского университета.

В 1991-1995 гг. Армен Саргсян был послом Армении в Соединенном Королевстве. Одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Европейском союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане.



В 1995-1996 гг. был руководителем миссии Армении в Европейском союзе.

В 1996-1997 гг. Армен Саргсян был премьер-министром Армении.

В 1998-1999 гг. он снова занимал должность посла Армении в Лондоне.

В сентябре 2013 года Армен Саргсян в третий раз занял пост посла Армении в Соединенном Королевстве.

С 2000 года является основателем и президентом организации Eurasia House International.

Занимал и другие почетные и исполнительные должности.