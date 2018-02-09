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Необычное природное явление поразило жителей США


В небе над американским штатом Виргиния протянулось гигантское облако длиной в несколько километров, свидетельствуют кадры, выложенные на YouTube-канале ViralHog, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что необычное природное явление произошло 5 февраля над виргинским Ричмондом.

" Я посмотрел за шторки и увидел, как эта волшебная труба парит в небе и меняет цвет прямо над нашим жилым комплексом. это было редкое зрелище", — передает ViralHog слова автора видео.

Загадочное явление представляет собой валовое облако (или грозовой воротник) из-за сходства с длинным валом. Подобные облака действительно редко появляются в небе, поэтому до сих пор не до конца изучены учеными. Как и на видео, грозовой воротник может находиться достаточно на небольшом расстоянии от земли — на высоте от 100 до 2000 метров. Также его длина может достигать тысячи километров.




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