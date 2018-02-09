Президент ФИДЕ попросил у Сержа Саргсяна реванш: партия в быстрые шахматы завершилась ничьей

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов попросил у президента Армении Сержа Саргсяна провести матч-реванш: партия в быстрые шахматы завершилась ничьей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами рассказал Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, который находится сейчас в Ереване и принимает участие в открытии НИИ шахмат.

В марте 2016 года в Москве, на турнире претендентов, в дружеской игре Саргсян-Илюмжинов победил президент Армении Серж Саргсян.