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Президент ФИДЕ попросил у Сержа Саргсяна реванш: партия в быстрые шахматы завершилась ничьей


Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов попросил у президента Армении Сержа Саргсяна провести матч-реванш: партия в быстрые шахматы завершилась ничьей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами рассказал Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, который находится сейчас в Ереване и принимает участие в открытии НИИ шахмат.

В марте 2016 года в Москве, на турнире претендентов, в дружеской игре Саргсян-Илюмжинов победил президент Армении Серж Саргсян.


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