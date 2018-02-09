В Вене состоялся Оперный бал

В Вене в четверг состоялся традиционный Оперный бал - один из самых известных в мире и самый престижный в Австрии. Он завершает сезон, во время которого в столице проходит более трехсот балов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Мероприятие открылось полонезом в исполнении 144 пар дебютантов, затем они станцевали польку. После этого начался концерт с участием Венского государственного балета и оперных солистов. Во время вальса Иоганна Штрауса-сына "На прекрасном голубом Дунае" пары пригласили гостей присоединиться к ним фразой Alles Walzer! ("Вальсируют все!").

Музыку на балу исполнял оркестр Венской оперы, в котором задействованы 150 человек.

Дебютантов в возрасте от 17 до 24 лет отбирает жюри, состоящее из хореографов, солистов Венского государственного балета, учителей танцев. Главный критерий - отличные танцевальные навыки. Участниками могут стать не только жители Австрии, но принять участие в открытии бала можно только один раз. Мероприятие транслируется в прямом эфире, его смотрят примерно 1,5 млн человек.