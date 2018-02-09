Более целенаправленно: в 2018-м на рынке занятости будет осуществлено более 10 программ

Министерство по вопросам труда и соцвопросов Армении осуществит в 2018-м году более 10 программ на рынке занятости. Они будут направлены на нужды различных социальных групп. В частности, планируется организовать профессиональное обучение у работодателей для не имеющих профессию молодых матерей. Помощь окажут 100 бенефициарам. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала замминистра по вопросам труда и соцвопросов Армении Сона Арутюнян.

Кроме того, будут осуществлены программы в помощь инвалидов – для 200 человек частично возместят зарплаты, выплаченные работодателями. В 2018 году планируется провести 10 ярмарок по трудоустройству.

Для семей, где матери возвращаются на работу до исполнения ребенку 2 лет, предусмотрена помощь для лорганизации ухода за ребенком.

Внедрена программа организации сезонной занятости в сельскохозяйственных работах.

По словам замминистра по вопросам труда и соцвопросов Армении Сона Арутюнян, Министерство по вопросам труда и соцвопросов Армении осуществит свои программы в 2018-м году более целенаправленно.

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