Расследование дела 1-го марта не имеет тенденции к прекращению: генеральный прокурор Армении

Уголовное дело 1-го марта не приостановлено и не имеет тенденции к прекращению . Расследование дела 1-го марта – приоритет для каждого ответственного лица, поскольку это представляет исключительную важность для страны. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал генеральный прокурор Армении Артур Давтян, коснувшись расследования трагических событий 1 марта 2008 года.

«Производство по данному уголовному делу не прекращено, и каких-либо тенденций к его прекращению нет», – подчеркнул он.

По словам генпрокурора, на данный момент в характерном для предварительного следствия тайном режиме проводятся комплексные следственные действия, при наличии определенных результатов непременно будет обеспечена соответствующая публичность.

Артур Давтян отметил также, что есть множество преступлений, которые из-за своей сложности, количества эпизодов, требуют определенного промежутка времени для раскрытия.

«Что же касается дела 1 марта, о его сложности знают все. Более 1000 подлежащих допросу лиц, есть проблема дачи правовой оценки, проведения многочисленных экспертиз», – сказал он.