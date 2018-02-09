Генпрокурор Армении Артур Давтян не видит проблемы в применении судом штрафов

Генеральная прокуратура Армении уже дала отрицательное заключение по поводу применения судом штрафов в отношении прокуроров и адвокатов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал генеральный прокурор Армении Артур Давтян, отметив, что он в этом вопросе не видит проблемы.

«Мы не имеем такого потока недовольства по поводу поведения в судах прокуроров, чтобы это могло привести к отрицательным последствиям. Следовательно, мы отнеслись к вопросу с должным пониманием»,- сказал он.

Ранее по поводу введения в законодательство положений по поводу применения судом штрафов в отношении прокуроров и адвокатов протестовали адвокаты. По их мнению, штрафные санкции помешают независимости адвокатов, при этом, не учтена возможность недобросовестности со стороны судей.

31 января министр юстиции РА Давид Арутюнян в ходе заседания Постоянной комиссии Национального Собрания по государственно-правовым вопросам и защите прав человека заявил, что принятый парламентом в первом чтении конституционный законопроект «Судебный кодекс Республики Армения» претерпел ряд изменений. В числе внесенных редакционных и других изменений Д. Арутюнян отметил 12. По его словам, одним из данных изменений стало то, что из законопроекта «Судебный кодекс Республики Армения» изъяты регулировки касательно штрафов. «Соответствующие регулировки в скором времени будут представлены поправками в процессуальные кодексы. Вскоре мы представим законодательные изменения в 3 кодекса: Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства Республики Армения. Будут предусмотрены те же штрафы, которые были в принятом в первом чтении законе „ Судебный кодекс РА”», – отметил Д. Арутюнян.

Напомним, ранее свыше 1350 адвокатов Армении присоединились к заявлению о недопустимости внедрения правовой регулировки о применении судом штрафов в отношении защитников. Палата адвокатов Армении назвала недопустимым механизм, предусмотренный ранее конституционным законопроектом «Судебный кодекс РА», в частности, применение штрафов против адвокатов в качестве судебной санкции. С таким заявлением выступил 31 октября 2017г. председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян. В заявлении приводились соответствующие положения Конституции РА (ч.2 ст.64), постановлений Комитета министров Совета Европа (№Rec(2000)21 от 25.10.2000г.), решений ООН от 1990г. касательно профессиональной деятельности адвокатов, предусматривающие недопустимость любых санкций, угроз, препятствий, неоправданного вмешательства, террора в отношении защитников, действующих в соответствии с требованиями к своей работе. Согласно заявлению, все эти нормы являются лучшей гарантией по защите адвокатов от возможных безосновательных действий суда. Отмечалось, что установленные ранее регулировки служат отличным фильтром в отношениях адвокатского сообщества и судебной системы, а изменения могут нанести вред независимости адвокатов. «Подчеркивая нашу РЕШИМОСТЬ вывести из обращения соответствующие положения, препятствующие независимости и свободе адвокатуры, требуем от Национального Собрания и правительства Армении исключить из проекта возможность применения против адвокатов штрафов в качестве судебной санкции», – говорилось в заявлении адвокатов, присоединившихся к акции. Адвокаты в нескольких регионах даже провели забастовки.