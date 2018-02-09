Наглый котенок согнал взрослую собаку с ее места

В интернете появилось видео, как котенок выгоняет взрослую собаку с ее места и не дает ей вернуться обратно. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ролик опубликовали на канале ViralHog на YouTube.

Видео, снятое четвертого февраля в бразильском городе Салвадор, показывает, как котенок, которому около месяца, сгоняет взрослую собаку с ее спального места, а потом не пускает ее обратно.

Все начинается с того, что котенок, кусая и толкая ничего не подозревающего пса, в итоге заставляет его уйти с подушки. Обескураженная собака наблюдает за растянувшимся на ее месте котом, затем пытается вернуться обратно, однако ей это не удается.