В Армении снайперы ЮВО ночью уничтожили цели условного противника

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на плановых занятиях в составе снайперских пар и групп уничтожили цели условного противника в ночных условиях.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, специальная подготовка снайперов соединения проводится на высокогорном полигоне «Камхуд» в сложных климатических зимних условиях.

На занятиях по тактико-специальной и огневой подготовке вновь прибывшие военнослужащие научатся правилам прицеливания, выбору и запоминанию целей с ежедневной рокировкой задач, мишеней и дальности до них.

Военнослужащие выполнят более 20 упражнений с использованием дальномеров, метеостанций, комплексов разведки и связи «Стрелец».

Основное внимание при подготовке молодых снайперов будет уделяться маскировке с использованием подручных и естественных предметов и действиям в составе пар и групп при подготовке путей отхода.

К практическим занятиям привлечено более 100 военнослужащих снайперов из стрелкового (снайперского) и разведывательных подразделений соединения с применением современной экипировки «Ратник», снайперских винтовок Драгунова (СВД) и «Винторез» (ВСС).

Подготовка снайперских пар и групп в Закавказье проводиться с отработкой стрельбы по мишеням, расположенным на дальностях от 500 до 1,5 тыс. метров, в темное время суток.