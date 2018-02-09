Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении законопроект «О помиловании»

Национальное Собрание Армении 9 февраля в первом чтении приняло законопроект «О помиловании». Как передает «Арменпресс», «за» него проголосовали 67, «против» - 18, «воздержались» - 5 депутатов.

До голосования секретарь блока «Царукян» Ваге Энфиаджян заявил о том, что их альянс принял решение о свободном голосовании.

Законопроектом «О помиловании» закреплено, что предложение президенту Армении будет представлять премьер-министр страны.

Прошение о помиловании в течение трех дней должно быть представлено в Министерство юстиции, а оно уже в 30-дневный срок должно составить личное дело и представить премьер-министру. В свою очередь, глава Правительства в течение 5 дней должен все представить в комиссию по помилованию, которая уже в 20-дневный срок все возвращает премьер-министру. Лишь после этого предложение по предоставлению помилования, вместе с заключением руководитель кабинета министров, передает президенту страны.

А глава государства в течение трех дней может подписать указ или вернуть документы с возражениями премьер-министру. Последний либо принимает возражения, либо снова все представляет президенту. В последнем случае глава государства или должен подписать указ, или обратиться в Конституционный суд.